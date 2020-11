Petitie om Amber Heard te ontslaan al 1,5 miljoen keer ondertekend: “Ze heeft de carrière van Johnny Depp verwoest”

De petitie komt enkele weken na het vonnis in de rechtszaak van Johnny tegen roddelblad The Sun, die hem in 2018 een vrouwenmishandelaar noemde in een verhaal over de scheiding met Heard. De rechter oordeelde uiteindelijk dat het bewezen was dat Depp zijn ex enkele klappen had verkocht. Daarop vroeg studio Warner Bros. hem op te stappen bij de filmreeks ‘Fantastic Beasts’. Fans vinden het echter onterecht dat Heard voorlopig wel mag aanblijven bij ‘Aquaman 2', die ook geproduceerd wordt door Warner Bros. Heard kwam immers ook niet als een lieverdje uit de rechtszaak.