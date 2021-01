Peter Thyssen herstelt van corona: “Die schade, die pijn aan de longen, dat valt met geen woorden te beschrijven”

CelebritiesPeter Thyssen (56), de acteur die Herman Van As speelt in ‘De Zonen van Van As’, werd eind vorig jaar twee weken opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting. “Ik was er slecht aan toe”, zegt Peter, die op 5 januari uit het ziekenhuis werd ontslagen. “Als je zoiets meemaakt, dan ga je compleet anders tegen geluk aankijken, geloof me. Maar het komt goed”, vertelt hij in Primo.