Pete Doherty deelt geheime wapen tegen drugsverslaving: “Ik pak ijsbaden”

Doherty’s drugsproblemen liepen meer dan eens uit de hand. Verschillende keren werd hij gearresteerd voor drugsovertredingen, zoals rijden onder invloed en (auto)diefstallen. Geregeld kwam hij met zijn drugsproblemen ook in het nieuws. In 2003 bestal hij onder meer zijn eigen bandleden om die spullen te verkopen, zodat hij met het geld drugs kon kopen. Daarnaast was hij zo verslaafd dat hij het niet eens voor de pers verborgen hield, en dan voornamelijk in de periode dat hij een relatie had met topmodel Kate Moss, die al even erg verslaafd was als hij. De foto’s waarop Kate lijn na lijn snuift met Pete Doherty, gingen de wereld rond. Op sommige momenten in zijn leven waren drugs zo belangrijk dat de zanger als drugsdealer werkte, enkel en alleen om zijn drugsverslaving te betalen.