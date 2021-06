Pete Doherty bijna onherkenbaar veranderd: wat heeft hij de laatste jaren uitgespookt?

Een ondergewaardeerde rockgroep, noemen fans The Libertines. Ze hadden alles om het te maken in de muziekwereld. Met nummers als ‘Don’t Look Back into the Sun’, ‘Time For Heroes’ en ‘Can’t Stand Me Now’ raakte de groep al dicht bij wereldhits, maar de drugs- en alcoholverslaving van Pete Doherty en zijn spraakmakende relatie met topmodel Kate Moss beheersten de tabloids. Uiteindelijk zouden uit de hand gelopen ruzies tussen Doherty en mede-oprichter van de band Carl Barât leiden tot het tijdelijke einde van The Libertines. In 2010 vond de groep elkaar terug.

Doherty’s drugsproblemen liepen meer dan eens uit de hand. Verschillende keren werd hij gearresteerd voor drugsovertredingen, zoals rijden onder invloed en (auto)diefstallen. Geregeld kwam hij met zijn drugsproblemen ook in het nieuws. In 2003 bestal hij onder meer zijn eigen bandleden om die spullen te verkopen, zodat hij met het geld drugs kon kopen. Daarnaast was hij zo verslaafd dat hij het niet eens voor de pers verborgen hield, en dan voornamelijk in de periode dat hij een relatie had met topmodel Kate Moss, die al even erg verslaafd was als hij. De foto’s waarop Kate lijn na lijn snuift met Pete Doherty, gingen de wereld rond. Op sommige momenten in zijn leven waren drugs zo belangrijk dat de zanger als drugsdealer werkte, enkel en alleen om zijn drugsverslaving te betalen. Dat gaf hij toe aan auteur Peter Welsh, die zijn biografie schreef.

Volledig scherm Kate Moss en Pete Doherty. © Photo News

Volledig scherm © EPA

Boetes en celstraffen

Voor iemand die al vijftien jaar verslaafd is, is afkicken moeilijk. Maar na een aantal mislukte opnames in afkickklinieken leek het erop dat Doherty in 2014 - na een langdurige opname in een Thaise kliniek - een succesvol verblijf had. Althans, dat dacht men. Want tien minuten nadat hij weer thuis was, zat de zanger al terug aan de drugs. In 2017, toen hij op rondreis in Italië was, werd hij nog eens met heroïne betrapt en in 2019 werd hij in Parijs open en bloot op straat betrapt toen hij twee gram cocaïne kocht. Daarvoor kreeg hij later een celstraf van twee dagen en een boete van 5.000 euro.

Een dag later ging het alweer mis en werd hij in dronken toestand opgepakt in Parijs na een ruzie. Daarvoor kreeg hij een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel, met een proeftijd van twee jaar, en nog eens een boete van 5.000 euro. Gedurende twee jaar moest hij zich aan controles onderwerpen of medische onderzoeken ondergaan, zo niet moest hij de celstraf alsnog uitzitten. Toen hem in een interview in 2019 gevraagd werd of hij drugsvrij zou willen zijn, antwoordde Doherty: “Ja, een deel van mij zou dat doen. Gewoon zodat ik dingen kan voelen. Er zijn zo veel mensen in mijn leven die beter verdienen. Ik zou geld en zelfrespect hebben en clean zijn”.

Onherkenbaar

Doherty vond duidelijk de kracht na dat interview, want twee jaar lang werd het stil rond hem. Tot een fotograaf de zanger haast onherkenbaar spotte in Normandië in Frankrijk. Tegenwoordig heeft de muzikant een grijze baard en snor, een stevig aantal extra kilo’s en is hij niet meer verslaafd aan drugs, maar aan de Franse Comté-kaas. “Ik hou van Comté, Comté op toast”, vertelde hij eerder dit jaar aan The Sun. “Mijn guilty pleasure is slapen. Jarenlang bleef ik vijf of zes dagen op en dan sliep ik 24 uur, dus nu hou ik van slapen. Op dit moment ben ik clean. Ik ben gestopt met heroïne en ketamine. Ik experimenteer graag, maak cocktails met champagne, een beetje rum en sinaasappelsap. Ik kom over als een alcoholist, maar dat ben ik niet. Ik hou van een lekker glas water.”

Het leven van Pete is door de coronapandemie volledig veranderd. De voormalige Babyshambles-zanger verhuisde naar kuststadje Étretat in Frankrijk om bij zijn vriendin Katia De Vidas - tevens mede-bandlid van zijn nieuwe groep Pete Doherty and the Puta Madres - te gaan wonen. “Terwijl de lockdown voor zoveel mensen zwaar is geweest, is Pete eerlijk gezegd gelukkiger dan hij ooit is geweest”, vertelde een vriend van hem aan The Sun. “Hij had vroeger een snelle, hedonistische levensstijl. Hij was het toonbeeld van rock 'n roll. Maar het relaxte levenstempo past meer bij hem. Hij en Katia hebben tijd doorgebracht in Étretat, een kustplaats populair bij Parijzenaars. Hij houdt zich nog steeds bezig met muziek, want dat is natuurlijk zijn grootste passie, maar door naar Frankrijk te gaan, heeft hij zich kunnen ontspannen. De laatste paar maanden is hij op de rem gaan staan en heeft hij echt genoten van zijn vrije tijd.”

De liefde

Ook Katia blijkt een goede invloed op de muzikant te hebben, laat een bron weten. “Ze brengen veel tijd door met koken en de hond uitlaten. Het is een heel chique levensstijl in vergelijking met de manier waarop hij vroeger leefde.” De insider voegde er nog aan toe dat “Pete in een goede stemming verkeert op dit moment en hij positiever in het leven staat. Voor degenen die Pete al jaren kennen, is het geweldig om hem zo gelukkig te zien met het leven dat hij opbouwt met Katia.”

