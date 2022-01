Pete Davidson mogelijke kanshebber om Oscars te presenteren

CelebritiesVolgens Page Six maakt Pete Davidson (28), de nieuwe vriend van Kim Kardashian (41), heel veel kans om de Oscars te presenteren dit jaar. “Zijn management is in gesprek met de producenten”, vertelt een insider.

De Oscars worden als een ietwat ‘stijvere’ bedoeling beschouwd, maar volgens insiders is de show nu op zoek naar een “reset” en wil de Acadamy meer jonge kijkers aantrekken. Pete Davidson, die nu de krantenkoppen domineert door zijn nieuwe romance met Kim Kardashian, heeft bewezen dat hij in staat is om een publiek te entertainen, waaronder ook jongere mensen.

De insider wees erop dat de oudejaarsavond special die Davidson samen met Miley Cyrus voor NBC presenteerde meer dan 6,3 miljoen kijkers binnenhaalde: “Hij bereikt een demografie die anders moeilijk te krijgen is,” zei de bron over Davidson’s aantrekkingskracht. “Hij heeft een goede mindset, zijn carrière doet het goed en hij zit in de lift. Hij is een sekssymbool, onwaarschijnlijk genoeg, maar hij is een groot figuur bij een bepaalde generatie.”

De awardshow, geregisseerd door Glenn Weiss en geproduceerd door Will Packer, wordt op 27 maart uitgezonden. Het is de eerste keer sinds 2019 dat de show weer een presentator zal hebben, mogelijk als poging om de dalende kijkcijfers van de afgelopen jaren weer op te krikken. Davidson moet voorlopig nog niet te vroeg juichen, ook ‘Spider-Man: No Way Home’ - ster Tom Holland (25) heeft al interesse getoond en vertelde The Hollywood Reporter dat de Academy ook hem heeft benaderd.

LEES OOK