Pete Davidson laat zich opnemen in rehab wegens mentale problemen

Binnen de muren van de instelling zal Davidson therapie volgen, en zijn vrienden en familie zullen af en toe binnenspringen om hem te steunen. In 2018 maakte Pete al bekend dat hij een borderline-stoornis had. “Hij is bereid om aan zijn problemen te werken”, zo zegt een insider. “En hij wil daar de tijd voor nemen.”

Het nieuws komt er nadat Davidson begin maart betrokken was bij een auto-ongeluk. De komiek zou met een te hoge snelheid gereden hebben waarna hij de controle over zijn wagen verloor. De auto ging over de stoeprand en belandde zo tegen de zijkant van een woning. Chase Sui Wonders, Davidson vriendin, zat tijdens het ongeval op de passagiersstoel, maar liep geen verwondingen op. Ook verder raakte er niemand gewond. Alcohol of drugs zouden niet in het spel zijn geweest.