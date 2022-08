Pete Davidson in therapie na online pestgedrag van Kanye ‘Ye’ West

Celebrities Michael Bublé houdt het niet droog wanneer zijn zoontje piano voor hem speelt

Tijdens de tour van Michael Bublé zorgde zijn zoon Noah (8) voor een verrassing voor wanneer zijn papa weer thuis was. Hij leerde de zanger zijn nummer ‘I’ll Never Not Love You op de piano spelen. Op Instagram postte Michael Bublé een video waarin het nummer zingt met Noah die hem begeleid. Bublé heeft het duidelijk moeilijk om het droog te houden. ‘Meer talent in zijn vingers dan ik in mijn hele lichaam’, schreef Bublé bij het Instagrambericht. Noah is het zoontje dat te maken heeft gehad met leverkanker, maar ondertussen genezen is en in goede gezondheid verkeerd.

8 augustus