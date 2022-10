“Pete Davidson heeft zijn tattoo ter ere van ex-vriendin Kim Kardashian laten verwijderen”

Destijds was Kim erg enthousiast over het feit dat Pete de boodschap had laten zetten om hun liefde te bevestigen: “Het is zo schattig, jongens”, prees ze hem tegenover een verbijsterde Ellen DeGeneres. Al is de “My girl is a lawyer”-tattoo die verwijst naar Kims juridische ambities, haast niet de enige versiering die Davidson voor zijn ex liet plaatsen. Verder liet hij ook nog een verwijzing naar hun Aladdinsketch en de initialen van Kims kinderen tatoeëren. Daarnaast liet hij ook een brandmerk op zijn borst zetten. Over dat laatste kenteken vertelde Kim destijds: “Ik denk dat hij zoiets had van: ‘ik wil iets wat ik niet weg kan halen. Ik wil het niet kunnen verwijderen, niet kunnen verbergen, dat het er gewoon is, als een litteken op me.’”