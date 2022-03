Pete Davidson haalt uit naar Kanye West: “Ik lig met je vrouw in bed”

Davidson neemt contact op met Ye vanwege z’n laatste tirade aan het adres van Kim, waarin hij er schande van sprak dat hun achtjarige dochter North op TikTok zit. "Yo, dit is Skete. Kun je alsjeblieft even normaal en rustig doen?”, begint Davidson z'n berichtje. “Het is 8 uur 's ochtends en het hoeft niet zo te gaan. Kim is letterlijk de beste moeder die ik ooit heb ontmoet. Wat zij voor de kinderen doet is geweldig en je bent zo fucking lucky dat zij de moeder van je kinderen is. Ik heb besloten dat je ons niet meer zo gaat behandelen, ik ben er klaar mee om mijn mond te houden. Groei in godsnaam op," aldus Pete, die door Ye steevast Skete genoemd wordt.

Hierop reageerde Ye: "Oh, begin je nu ook al vulgair te praten. Waar ben je nu eigenlijk?". Pete antwoordde: "Ik lig in bed met je vrouw.” Hij stuurde ook een foto waar hij duidelijk in bed te zien is. “Ik ben vandaag een dag in Los Angeles, mocht je tijd hebben om de stoppen met een kleine internetbitch te zijn en met me te willen praten. Ik ben niet bang voor je, bro. Je acties zijn zo sneu en gênant, het is gewoon verdrietig om te zien hoe je je eigen legacy met de dag afbreekt. Laat me je helpen, ik heb ook te kampen met mentale problemen.” Uiteindelijk stuurde de komiek nog enkele berichtje naar Ye, maar deze kregen geen gehoor meer.

Davidson zou de screenshots gedeeld hebben via het Instagram-account van zijn vriend en collega Dave Sirus, die zijn account inmiddels heeft afgeschermd, nadat Ye een screenshot deelde waarin iemand om Dave’s adres vroeg.

Hoewel elkaar uitmaken via sms niet meteen als volwassen gedrag beschouwd wordt, lijkt het er toch op dat de relatie tussen Kim en Pete serieus is. Op de foto die Davidson naar Ye stuurde, is te zien dat de komiek de naam van Kim op z’n borstkas heeft laten tatoeëren. Online reageerden al heel wat fans op de tattoo.

