“Pete Davidson gebruikt ketamine om z’n depressie te behandelen”

Pete Davidson verzorgde zaterdagavond het voorprogramma van collega-komiek Dave Chapelle in Madison Square Garden in New York. Tijdens de show biechtte hij aan het publiek op dat hij regelmatig ketamine gebruikt. Het verdovingsmiddel, dat in eerste instantie bij paarden werd gebruikt, wint de laatste jaren aan populariteit als drug. In de VS is ketamine sinds 2019 legaal in de vorm van een neusspray, als experimentele behandeling om zware depressies te bestrijden. “Ook Pete gebruikt het om die reden”, vertelt een anonieme vriend van de komiek aan ‘Page Six’.