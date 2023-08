Personeel Bananenbar na beschuldigingen seksueel wangedrag tegen Lizzo: “Er is niets vreemd gebeurd”

CelebritiesDinsdag raakte bekend dat drie achtergronddanseressen van Lizzo (35) haar aanklagen voor seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving. Een van de incidenten zou hebben plaatsgevonden in de Bananenbar in Amsterdam, maar het personeel daar zegt niets vreemds te hebben opgemerkt.

In de aanklacht die tegen Lizzo werd ingediend, vertellen de drie achtergronddanseressen dat ze na haar optreden in Amsterdam naar de stripclub Bananenbar trokken. Daar zou de zangeres verschillende personeelsleden hebben uitgenodigd “de naakte artiesten aan te raken, dildo’s op te vangen die uit de vagina’s van de strippers werden gelanceerd en bananen te eten die uit de vagina’s van de artiesten staken”. Een van de vrouwelijke werknemers werd onder druk gezet om de borsten van de naakte vrouwen aan te raken. Nadat zij weigerde, zou Lizzo volgens de verklaring tegen haar hebben geschreeuwd dat ze het toch moest doen. De zangeres zou ook iemand van het beveiligingsteam onder druk hebben gezet om zich uit te kleden op het podium.

Volledig scherm Op 23 februari 2023 gaf de Amerikaanse zangeres Lizzo een uitverkocht concert in de Ziggo Dome Amsterdam. Daarna deed ze met haar team de Bananenbar aan. © Ben Houdijk

Het personeel van de Bananenbar heeft intussen aan persbureau ANP laten weten dat ze zich het bezoek van Lizzo herinneren als een “bijzonder gezellige avond waarop niets vreemd is gebeurd.” Zo klinkt het bij directeur Cor van Dijk: “We hebben hier vaker bekende mensen en we klappen daar nooit over uit de school. Maar nu is het anders, met een openbare aanklacht. Het was een bijzonder gezellige avond”, aldus de directeur. “Er viel geen onvertogen woord. En er was geen moment waarop onze personeelsleden het gevoel hadden dat een van de gasten zich ongemakkelijk voelde.” Volgens Van Dijk is z'n personeel getraind om dat soort signalen op te vangen. “Iedereen weet precies wat er moet gebeuren als een onaangename situatie dreigt of als iemand zich ongemakkelijk lijkt te voelen. En daar was op die avond geen moment sprake van. Het was juist een bijzonder ongedwongen sfeer.”

Meer getuigenissen

Intussen hebben meer voormalige medewerkers van Lizzo zich uitgesproken tegen de Amerikaanse zangeres. Zo liet Quinn Whitney Wilson, de voormalige ‘creative director’, op sociale media weten dat ze zich kon vinden in wat er allemaal verteld werd. “Ik maak al zo’n drie jaar geen deel meer uit van die wereld, en dat heeft een reden", klonk het. “Ik heb veel respect voor de dansers die de moed hadden om dit naar buiten te brengen, en ik rouw om bepaalde dingen die ik zelf heb meegemaakt.” Ook danseres Courtney Hollinquest had het over de situatie: “Ik maak geen deel uit van de rechtszaak, maar dit was ook mijn ervaring tijdens mijn periode bij Lizzo.”

Volledig scherm Lizzo speelde dit jaar ook in het Sportpaleis in Antwerpen © Joel Hoylaerts / Photo News

Drie voormalige danseressen van Lizzo dienden dinsdag een aanklacht in bij de rechtbank tegen Lizzo en Shirlene Quigley, die het dansteam van de zangeres leidt. Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez beschuldigden de twee vrouwen ervan een “seksueel geladen en ongemakkelijke” werkomgeving te hebben gecreëerd. Niet alleen het incident in de Bananenbar in Amsterdam wordt in de zaak genoemd. Ook zou Lizzo de zwarte danseressen uit haar team anders behandeld hebben dan de rest, en zich schuldig hebben gemaakt aan ‘fatshaming’. Zo zou een van de danseressen kritiek hebben gekregen op haar gewichtstoename en vervolgens ontslagen zijn. Een ander zegt dan weer dat ze ontslagen werd nadat ze een opname had gemaakt van de vergadering daarover. Dat zou ze hebben gedaan omdat ze een oogaandoening heeft en slecht kan zien in stressvolle situaties.

Schadevergoeding

De drie vrouwen eisen een schadevergoeding. Om welk bedrag het gaat, werd niet bekendgemaakt. “De verbijsterende manier waarop Lizzo en haar managementteam hun artiesten behandelden lijkt in te gaan tegen alles waar de zangeres in het openbaar voor staat, terwijl ze privé haar dansers aan de schandpaal nagelt en hen vernedert op een manier die ... absoluut demotiverend is”, liet de advocaat van de eisers, Ron Zambrano, in een verklaring weten. Lizzo zelf heeft voorlopig nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

LEES OOK: