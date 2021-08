Perrie Edwards van Little Mix is bevallen van haar eerste kindje

Celebrities Disney probeert om publieke rechtszaak met Scarlett Johansson te vermijden: “Ze willen hun fouten verbergen”

10:25 Er zit een serieus haar in de boter tussen Scarlett Johansson (36) en Disney. Johansson, die de hoofdrol speelt in de nieuwe Disney-film ‘Black Widow’, is boos omdat de film tegelijkertijd op de streamingdienst van het bedrijf én in de bioscopen is uitgekomen. Als gevolg sleept de actrice Disney nu voor de rechtbank. Aanvankelijk maakte het bedrijf nog duidelijk dat ze de aanklacht van Scarlett redelijk gierig vonden, maar volgens haar advocaat komen ze hier nu op terug.