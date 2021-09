Peperdure verhuizen in het grootste geheim: waarom wisselen Hollywoodsterren zo vaak van villa?

Ellen DeGeneres trekt binnenkort van Montecito naar Beverly Hills. The Weeknd kocht een megavilla van 60 miljoen euro in Bel Air. Paris Hilton en haar verloofde Carter Reum gaan voor het eerst in Malibu samenwonen en Michael Douglas en Catherine Zeta Jones hebben hun appartement in New York voor 18 miljoen euro te koop gezet. Het is slechts een kleine greep uit wat er zich de voorbije maand op de celebrity-huizenmarkt afspeelde. Real estate loopt als een trein bij the rich and famous. “Het gevolg van dolgedraaide fans die hun adres ontdekken en hen lastigvallen”, klinkt het wel eens. Zo zette Kendall Jenner vier jaar geleden haar villa in de Hollywood Hills te koop nadat een stalker erin slaagde om in te breken.