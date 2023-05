Peperdure garderobes, snoepreisjes en ongelimiteerd zakgeld, die is de nieuwe generatie Hollywoodkinderen

CELEBRITIES “Shakira smeekt Tom Cruise om haar met rust te laten”

Eerder deze maand werden Tom Cruise (60) en Shakira (46) samen gespot tijdens de Formule 1 Grand Prix in Miami. Niet veel later werd er volop gespeculeerd over een mogelijke romance tussen de twee. Maar daar blijkt niets van aan te zijn. Steker nog: de Colombiaanse zangeres zou totaal geen interesse hebben. Tot grote teleurstelling van de Amerikaanse acteur. Hij zou wanhopig zijn om met haar te daten. “Hij noemt haar zelfs zijn droomvrouw.”