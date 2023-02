Penn Badgley wilde geen seksscènes meer in nieuwe seizoen ‘You’: “Loyaal zijn aan mijn vrouw is zeer belangrijk”

CELEBRITIESPenn Badgley (36) wilde geen seksscènes meer in het vierde seizoen van de Netflixserie ‘You’. Dat onthult de Amerikaanse acteur in zijn podcast ‘Podcrushed’. “Ik vroeg aan Sera Gamble, de maker van de reeks, of het mogelijk was om geen intieme scènes meer te doen en ze ging akkoord.”

Dat was allicht een hele opgave, aangezien ‘You' gaat over de obsessieve charmante stalker Joe Goldberg (gespeeld door Badgley), die verliefd wordt op een reeks vrouwen. Vooral de eerste twee seizoenen zaten boordevol seks. Want ja: dat is Joe. Maar Badgley had er duidelijk genoeg van. “Ik vroeg aan Sera Gamble, de maker van de reeks, of het mogelijk was om geen intieme scènes meer te doen”, vertelt Joe aan zijn co-host Nava Kavelin, in de podcast ‘Podcrushed’. “Dit is eigenlijk een beslissing die ik heb genomen voordat ik mijn rol in de serie aannam. Maar ik heb het nog nooit publiekelijk gezegd. Een van de belangrijkste vragen aan mezelf was: wil ik mezelf weer op een carrièrepad zetten waarin ik altijd een romantisch personage speel?”

“Loyaal zijn in elke relatie is zeer belangrijk voor mij. Zeker in mijn huwelijk", vervolgt Badgley. “Het is zover gekomen dat ik geen seksscènes meer wil doen. Dus ik zei tegen Sera: ‘Mijn wens is om geen intieme scènes meer te doen.’ Maar dan zouden we van honderd procent passionele scènes naar nul procent gaan. Ik heb dit contract zelf getekend en wilde meedoen aan de show. Ik wist goed genoeg dat naaktscènes daar een deel van zouden uitmaken. Zo'n belangrijk aspect kan je niet zomaar volledig uit een reeks halen”, besluit de Amerikaanse acteur. Daarom vroeg hij aan de maker van ‘You’ of de seksscènes minder konden in het vierde seizoen. Daarop kreeg Badgley een zeer positief antwoord. “Sera was heel blij dat ik zo eerlijk was. Ze zorgde dan ook voor fenomenale vermindering van de intieme scènes.”

Volledig scherm Penn Badgley en zijn vrouw Domino Kirke. © Instagram

Hemelse liefde

In 2017 stapten Penn Badgley en zijn vrouw Domino Kirke in het huwelijksbootje. In augustus 2020 kreeg het koppel een zoontje: James Badgley. Het was de eerste keer dat de ‘You’-ster vader werd. Kirke heeft nog een 12-jarige zoon, Cassius, uit de relatie met haar ex, folkmuzikant Morgan O’Kane. Badgley en Kirke leerden elkaar kennen in 2014. “Domino en ik waren vanaf het begin al heel romantisch. Wat we hebben is echt een hemelse liefde”, vertelde de Amerikaanse acteur aan ‘People’. En die hemelse liefde wil hij dus duidelijk prioriteit geven in zijn leven.

Het eerste deel van het vierde seizoen van ‘You’ staat sinds 9 februari op Netflix. Het tweede deel verschijnt op 9 maart.

