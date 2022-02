Penélope Cruz en Javier Bardem, al jaren een topteam op en naast de set: “Ons geheim? Werk en privé gescheiden houden”

Op 27 maart vinden de gerenommeerde Oscars plaats in Los Angeles. De nominaties zijn pas bekend en in het huishouden van Penélope Cruz en Javier Bardem knalden de champagneglazen alvast de lucht in. Allebei dingen ze namelijk mee naar een felbegeerd gouden beeldje. Javier is genomineerd voor beste mannelijke hoofdrol in de dramafilm ‘Being the Ricardo’s. Penélope dingt naar de eer van beste vrouwelijke hoofdrol in het melodrama ‘Madre Paralelas’. Dat ze beiden een nominatie weten te verzilveren, verbaast niemand. Hun acteerprestaties zijn ijzersterk. Vooral Penélope ging diep voor haar rol en noemt ‘Madre Paralelas’ zelfs “de meest uitdagende film uit mijn carrière”. “Aan het einde van een draaidag moest ik soms van de vloer worden opgetild. Ik had dan een uur nodig om alles eruit te schreeuwen. Anders had ik de macht niet om terug te keren naar de realiteit. Ik wilde de beladen energie van op de set absoluut niet mee naar huis nemen”, vertelt ze aan modetijdschrift Harper’s Bazaar.