Pech blijft Aaron Carter achtervolgen: zanger verliest voogdij over zoontje en laat zich opnieuw opnemen in rehab

CelebritiesAaron Carter (34), de broer van Backstreet Boys-lid Nick Carter (42), krijgt z'n leven maar niet op de rails. De zanger heeft zich volgens de Britse krant ‘The Sun’ voor de vijfde keer laten opnemen in een ontwenningskliniek. Alsof dat nog niet zwaar genoeg is, verloor hij recent ook de voogdij over z'n zoon.

Carter heeft al een tijdje een turbulente knipperlichtromance met z’n verloofde Melanie Martin (30). De twee zijn tevens de ouders van een tien maanden oud zoontje Prince. Op dit moment leven ze gescheiden, al werken ze naar eigen zeggen wel hard aan hun relatie. Vandaar dat de zanger z’n uiterste best doet om voorgoed af te kicken van drugs.

“We willen in de toekomst graag trouwen, het liefst op de plek waar m’n ouders het jawoord gaven”, vertelt het koppel in een video die ‘The Sun’ in handen kreeg. “Om een betere echtgenoot te worden, heb ik me zelfs opnieuw laten opnemen in rehab”, vult Aaron aan, die al een hele tijd met een opvallende gezichtstattoo door het leven gaat. “Ik wil definitief stoppen met het roken van wiet. Ik heb die drug niet langer nodig. Hoewel ik een vergunning heb om medicinale cannabis te kweken, heb ik al m’n voorraad weggegooid. Ik wil alles doen om m'n zoon terug te krijgen.”

Depressie

Vanwege z'n verslaving is Carter het voogdijschap over z’n zoontje Prince verloren. Volgens ‘The Sun’ is de moeder van Melanie Martin nu tijdelijk aangesteld als voogd. “Toen ik de vorige keren probeerde af te kicken, voelde ik me enorm depressief. Ik kon niet meer normaal functioneren. Tijdens deze vijfde poging lijkt het beter te lukken. Het vaderschap is voor mij het allerbelangrijkste in de wereld. Volwassen worden, een eigen huisje hebben, m’n verantwoordelijkheden opnemen: da’s m’n ultieme droom.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Aaron Carter en Melanie Martin. © Instagram

De vijfde opname in rehab is het zoveelste hoofdstuk in het al erg bewogen leven van Carter. Zo vroeg Nick enkele jaren geleden nog een contactverbod aan omdat hij door z'n broer “met de dood bedreigd werd”. Later vertelde Aaron in de Amerikaanse talkshow ‘The Doctors’ dat hij aan schizofrenie lijdt, bipolair en manisch-depressief is en last heeft van acute angstaanvallen. Hij toonde het publiek van het programma ook hoeveel medicatie hij dagelijks moet nemen. Onder andere het kalmeermiddel Xanax, angstremmer Hydroxyzine en Omeprazole (een middel om maagklachten te bestrijden) zijn voor Aaron vaste kost.

Bij een psychische evaluatie werd een tijd geleden bij Carter ook een arsenaal aan wapens ontdekt. “Toen mijn vader stierf in 2017, heb ik 500 wapens van hem geërfd”, vertelde hij daar eerder over. “Hij heeft me geleerd dat ik mezelf en mijn familie tot elke prijs moet beschermen. Daarom vind ik het ook noodzakelijk om bijvoorbeeld geweren in huis te hebben.”

Ook z'n relatie met Melanie Martin kende pieken en dalen. Zo werd z’n verloofde al gearresteerd wegens huiselijk geweld. De komst van zoontje Prince leek eind vorig jaar echter het tij te doen keren. Helaas raakte amper een week na de geboorte al bekend dat de tortelduiven uit elkaar zouden gaan. Sindsdien hebben de twee een knipperlichtrelatie.

