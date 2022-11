Paul McCartney loopt toevallig de zoon van John Lennon tegen het lijf: “Hoe groot is de kans?”

Paul en Julian ontmoetten elkaar vorig weekend op de John F. Kennedy luchthaven in New York. Dat lieten de twee niet zomaar voorbijgaan en vereeuwigden het met een selfie. “Het is geweldig wie je kan tegenkomen in een luchthavenlounge! Niemand minder dan oom Paul. Zo, zo mooi, hoe groot is de kans. Dankbaar”, schreef Julian op Twitter. Het leek wel alsof het zo moest zijn, want McCartney zou vlak ervoor nog geluisterd hebben naar Julians nieuwste album ‘Jude’.