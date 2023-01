Paul McCartney bijna aangereden op iconisch zebrapad van de Beatles

Celebrities Lizzo trekt kleine bikini aan om zich te verzetten tegen bodysha­mers: “Mijn lichaam is kunst”

Lizzo (34) heeft haar allerkleinste bikini aangetrokken voor het goede doel. Zo wil de zangeres een statement maken tegenover bodyshamers. Dat zijn mensen die het lichaam, het uiterlijk, de kleding of het gewicht van anderen bekritiseren. Lizzo staat erom bekend zich in te zetten voor lichaamspositiviteit en gebruikt regelmatig sociale media om haar boodschap te verspreiden. In bovenstaande video kan je zien hoe ze dat ditmaal deed in een kleine bikini: “Artiesten moeten niet in jouw schoonheidsideaal passen. We zijn hier om kunst te maken. Mijn lichaam is kunst!”, aldus de ster.

