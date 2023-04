Patrick Duffy over comeback Bobby Ewing in ‘Dallas’: “Ongeloofwaardig, maar kijkcijfers gingen wel weer omhoog”

Celebrities KIJK. Britney Spears vecht tegen hitte in Puerto Rico: outfit doorweekt door zweet

In een groen kleedje (met zweetvlekken) paradeert Britney Spears (41) door Puerto Rico. De zangeres is op reis naar het eiland én dat zonder haar man. Op sociale media deelt ze video’s waarin ze poseert voor de camera en de beelden maken duidelijk dat het heel warm is. De groene stof van het zomerkleedje is bedekt met zweetvlekken, maar daar trekt de zangeres zich niets van aan. “Laten we zeggen dat het warm was in de auto”, schrijft Britney bij de post.