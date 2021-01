Partner van Bond-girl Tanya Roberts vertelt over laatste momenten: “Ik keek nog één keer in haar ogen”

CelebritiesLance O’Brien, de vriend van de overleden actrice Tanya Roberts (65), heeft in een emotioneel interview over hun laatste momenten samen verteld. “Ik heb afscheid genomen van haar in het ziekenhuis. Ik heb nog 1 keer in haar prachtige ogen gekeken en de volgende dag kreeg ik via de telefoon te horen dat ze overleden was.” Hij vertelt ook hoe het komt dat de actrice zondag vroegtijdig werd doodverklaard.

Het zijn bizarre tijden voor Lance O’Brien. Zijn vriendin, ‘Bond’-girl Tanya Roberts, is maandagavond overleden, nadat ze zondag eerst foutief werd doodverklaard. De 65-jarige actrice stierf in een ziekenhuis in Los Angeles waar ze sinds kerstavond lag, nadat ze ingestort was tijdens een wandeling met haar honden. Ze zou overleden zijn aan een uit de hand gelopen infectie van de urinewegen, die ook haar nieren, galblaas en lever aantastte.

De vriend van de actrice vertelt in een interview met TMZ over zijn laatste momenten met Tanya. “Zondag ben ik haar nog gaan bezoeken in het ziekenhuis, ze was er toen al zeer slecht aan toe en reageerde niet op het beademingstoestel. Wanneer ik bij haar kwam, deed ze wel even haar prachtige ogen open. Even hoopte ik dat ze reageerde op mijn stem, maar de verpleegsters zeiden dat het slechts een reflex was.”

Onterecht doodverklaard

Lance werd vervolgens naar huis gebracht door de vertegenwoordiger van de actrice. Thuis viel hij even in slaap, maar hij werd wakker met het telefoontje van haar overlijden. “In de auto vertelde ik aan manager Mike Pingel dat ik afscheid genomen had van Tanya. Mike verstond waarschijnlijk uit mijn verklaring dat Tanya gestorven was, waardoor hij een overlijdensbericht heeft uitgestuurd.”

De Bond-girl en Charlie’s Angel werd 65 jaar. Ondanks het vreemde verhaal over haar dood, zal ze herinnerd worden voor haar lange en succesvolle carrière als model en actrice, met meest recent haar hoofdrol in “That ‘70s Show”.

