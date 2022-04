Parket onderzoekt klacht tegen Jean-Claude Van Damme wegens aanranding

Celebrities “Ik had zelfs geen geld voor een ziektever­ze­ke­ring”: de weg naar de top verliep moeizaam voor sit­com-ko­ning Chuck Lorre

Hij worstelde met een jeugdtrauma, gaf zijn universitaire studies op, verdoofde zichzelf met drank en drugs en had amper centen om zijn chronische darmziekte medisch te laten opvolgen. “Het leven loopt nooit zoals het je wordt voorgespiegeld in de brochure”, zegt Chuck Lorre (69). Toch weet hij dat het tij kan keren. Met hitreeksen als ‘Two and a Half Men’ en ‘The Big Bang Theory’ groeide hij uit tot dé koning van de sitcom. Een portret van een heus tv-genie, die niet bij elke acteur in de smaak viel. “Lorre is een nazi en een bejaarde zombie.”

