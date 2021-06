Paris Jackson over coming-out: “Homoseksualiteit is in mijn familie nog taboe”

Paris Jackson plakt liever geen label op haar seksualiteit. “Ik beschouw mezelf niet als biseksueel, want ik heb relaties gehad met meer dan mannen en vrouwen. Het heeft niets te maken met wat er in je broek zit", legde ze in het verleden al uit. “Het heeft niets te maken met je chromosomen. Het heeft puur te maken met wie je bent als persoon."

Maar toen ze bij haar familie uit de kast kwam, werd haar seksualiteit niet meteen met open armen ontvangen. “Mijn familie is erg religieus", vertelt Paris nu in ‘Red Table Talk’. “Homoseksualiteit is nog steeds een groot taboe, dus we praten er niet over. Het is niet echt geaccepteerd. Ik ben op een punt gekomen waar ik hen respecteer en van hen houd. Ik respecteer hun overtuigingen, ik respecteer hun geloof. Op dit moment verwacht ik niet van hen dat ze hun cultuur en hun religie terzijde schuiven voor mij. Verwachtingen leiden tot wrok. Dus wat mensen over mij denken is niet mijn zaak."

Haar twee broers, Prince Michael Jackson (24) en Bigi (19), waren wél erg positief. “Maar er waren erg moeilijke momenten. Je voelt je alleen. Je voelt je uitgesloten", bekent Paris.

In het gesprek praat Paris ook over haar relatie met haar mama, Debbie Rowe, die pas toen Paris een tiener was, een rol begon te spelen in haar leven. “Het is cool", zegt de jonge muzikante. “Het is fijn om haar te leren kennen, om te zien hoe gelijkaardig we zijn, om te leren wat voor muziek ze mooi vindt ... We lijken erg op elkaar. Het is cool om haar als vriend te hebben. Het is relaxt, waar ik blij om ben."

