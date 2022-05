Paris Jackson openhartig over haar overleden vader Michael Jackson: “Als we speelgoed wilden kopen, moest we eerst vijf boeken lezen”

“Ik ben opgevoed door een vrijgevochten, hippie-achtige kerel, dus we hebben geleerd dat schoonheid van binnenuit komt. Tot op de dag van vandaag geloof ik dat ook nog steeds”, aldus Paris tijdens haar gesprek met ‘PopSugar’. Michael Jacksons kinderen hebben het in interviews zelden over hun overleden vader, maar in de afgelopen jaren vertelde Paris zelf alvast wat meer over haar relatie met de muzieklegende. In een eerder interview gaf de dochter van Michael Jackson bijvoorbeeld nog mee dat ze haar muzieksmaak van haar vader meegekregen heeft. Daarnaast heeft de zanger haar ook altijd geïnspireerd om hard te werken in het leven.

“Mijn vader zorgde ervoor dat we goed werden werden opgevoed. Hij heeft ons laten zien dat er meer is in het leven dan alleen maar glitter en glamour”, aldus Paris in ‘No Filter’, een YouTube-reeks van Naomi Campbell. “Toen we nog jong waren, maakte hij ons al duidelijk dat we bepaalde zaken moesten verdienen. Als Paris bijvoorbeeld om speelgoed vroeg, moest ze van haar vader eerst vijf boeken lezen. “We moesten er echt voor werken en het verdienen.” Een levensles die Paris vandaag nog steeds hoog in het vaandel draagt. Zo is ze er namelijk van overtuigd dat ze alles in het leven moet verdienen. “Ik ga naar audities. Ik leer scripts uit mijn hoofd. Ik werk hard. Ik doe gewoon mijn ding.”