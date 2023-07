Paris Hilton verwelkomt nieuwe chihuahua in huis, maar krijgt bakken kritiek over zich heen

Hilton toonde haar nieuwe viervoeter - die ze nog een naam moet geven - in een filmpje op Instagram. Het hondje in kwestie is familie van Harajuku Bitch, de chihuahua die de zakenvrouw twee maanden geleden moest afgeven. Harajuku Bitch werd 23 jaar oud. “Ik ben helemaal verliefd op mijn nieuwe puppy! Hij is zo schattig en lief. Het is zo bijzonder dat hij familie is van mijn engel Harajuku Bitch, die eerder dit jaar is overleden. Het is alsof een klein stukje van haar nog steeds bij me is”, schreef Hilton bij de video.