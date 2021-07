Paris Hilton reageert op de getuigenis van Britney Spears: “Ze is zo lief en vriendelijk. Ze verdient het om vrij te zijn”

#FreeBritney

Het is wel niet de eerste keer dat Paris het heeft over de moeilijke situatie van Britney Spears. In september vorig jaar vertelde Hilton dat ze de zangeres enkele maanden eerder nog eens gezien had. Zo zijn de twee elkaar tegen het lijf gelopen in Malibu. “Ze is een legende, ze is een icoon, ze is een moeder, ze is gewoonweg fantastisch en dat terwijl er mensen zijn die haar geld en haar leven controleren”, klonk het destijds in een gesprek met Sirius XM. “Na haar hele leven al zo hard gewerkt te hebben, heeft ze geen enkele vorm van controle. En als je het mij vraagt, is dat gewoon niet eerlijk.”