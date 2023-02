Paris Hilton praat voor het eerst over abortus en seksueel misbruik: “Hij fluisterde: ‘Je bent aan het dromen’”

In de nasleep van de abortuswet die in de Verenigde Staten grotendeels werd afgeschaft, vond Paris Hilton dat de tijd was aangebroken om haar verhaal te doen. “Het was iets waar ik niet over wilde praten, omdat er zoveel schaamte rondhing. Ik was nog een kind en was er niet klaar voor”, zei ze. Het raakt haar dan ook dat niet elke jonge vrouw vandaag de dag het recht heeft om voor abortus te kiezen. “Ik vind het heel belangrijk. Er is zoveel politieke heisa rond, terwijl het gaat om het vrouwelijk lichaam. Waarom zou daar een wet op moeten zijn? Het is jouw lichaam, jouw keuze en daar geloof ik echt in. Naar mijn mening is het waanzinnig dat er wetten worden gemaakt over je reproductieve gezondheid. Als het over mannen zou gaan, zou het er allemaal anders aan toe gaan.”