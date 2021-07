Paris Hilton ontkent geruchten over zwangerschap

CelebritiesHet gerucht dat Paris Hilton (40) in verwachting is van haar eerste kindje, klopt niet. Gisteren melde Page Six nog dat ze via een bron vernomen hadden dat de voormalige realityster zwanger zou zijn, maar dat wordt nu ontkend door Hilton zelf. “Ik ben niet zwanger. Nog niet. Ik wacht tot na de bruiloft”, zegt ze in haar podcast.

Hilton en haar verloofde Carter Reum spraken eerder al openhartig over hun kinderwens. De blondine onthulde in januari dat ze IVF-behandelingen had ondergaan om zwanger te raken. “Ik heb er heel veel zin in om de volgende fase van mijn leven in te gaan, en eens echt een leven te hebben”, liet ze toen weten. Daarnaast hebben Paris en Carter het ook al uitvoerig gehad over mogelijke babynamen en zeiden ze dat ze hoopten op een tweeling. “Een jongen en een meisje. Dit is de enige manier waarop er 100 procent zekerheid is om dat te krijgen”, aldus Hilton. Kim Kardashian had haar blijkbaar dat advies gegeven.

Doordat Page Six beweerde dat de voormalige zangeres effectief zwanger was, werd Hilton gebombardeerd met felicitaties. In haar ‘This Is...’-podcast gaat ze op die geruchten in. Aanvankelijk lijkt ze het nieuws te bevestigen. “Ja, ik ben zwanger van een drieling. Dank jullie voor alle felicitaties. Ik kijk er ontzettend naar uit.” Daarna geeft Hilton toe dat ze met de voeten van haar luisteraars aan het spelen is “Ik maak een grapje. Ik ben niet zwanger, nog niet. Ik wacht tot na de bruiloft. Mijn jurk wordt nu gemaakt en ik wil dat die helemaal perfect zit.” Ze voegde daaraan toe dat een zwangerschap voor 2022 zal zijn.

Carter Reum en Paris Hilton maakten begin dit jaar bekend verloofd te zijn. “Als je je zielsverwant gevonden hebt, dan weet je het niet alleen. Dat voel je gewoon”, schreef Hilton destijds op haar sociale media. Op de foto’s die bij het tekstje horen, waren de twee bovendien al zoenend te zien. Het koppel werd in januari 2020 voor een eerste keer samen gespot op de afterparty van de Golden Globes. Enkele maanden later, in april 2020, kondigde Hilton op Instagram aan dat ze een relatie hadden. In het verleden had de voormalige realityster nog een relatie met Jason Shaw, Paris Latsis en Chris Zylka.

