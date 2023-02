Paris Hilton onthult naam van pasgeboren zoontje: “Genoemd naar mijn grootvader”

Hilton onthulde de volledige naam in haar podcast ‘This is Paris’ en legde meteen ook uit wat de betekenis is achter de naam. Dat deed ze door middel van een stukje voor te lezen uit haar gloednieuwe boek ‘Paris: The Memoir’: “Als alles goed gaat, zullen Carter en ik trotse ouders geworden zijn van een jongetje tegen de tijd dat je dit leest.” Ze vervolgde: “We hebben ervoor gekozen om hem Phoenix te noemen. Een naam die ik jaren geleden al had uitgekozen wanneer ik aan het zoeken was naar steden om de naam van mijn kindje op te baseren (net als ook haar eigen naam op gebaseerd is .red)”, aldus Paris. “Phoenix was ideaal omdat het de mythologische betekenis heeft van een vogel die kan herrijzen uit zijn as en daarna terug kan vliegen.”