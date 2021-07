Paris Hilton krijgt eigen kookprogramma op Netflix

In de zesdelige serie ‘Cooking With Paris’ kookt Paris Hilton voor een aantal van haar vrienden. Ze gaat aan de slag met voor haar nog onbekende ingrediënten en recepten en neemt ons mee in haar avontuur vanaf de supermarkt tot aan het moment dat een volwaardige maaltijd op tafel staat. “Paris is geen getrainde chef en dat probeert ze ook niet te zijn,” zegt haar woordvoerder. “Met de hulp van haar beroemde vrienden, gaat ze op zoek naar nieuwe ingrediënten en nieuwe recepten, en misschien leert ze echt haar weg kennen in de keuken.”