Paris Hilton is verloofd met haar vriend Carter Reum

Paris zelf heeft niet lang moeten nadenken over haar antwoord. “Ik kijk uit naar ons volgend hoofdstuk”, klinkt het. Verder vertelde ze ook nog dat door de coronacrisis alles in een stroomversnelling geraakt is. “Vroeger was ik constant op reis. Nu ik de kans had om thuis te blijven, kon ik nadenken over wat er echt belangrijk voor mij was. Mijn relatie en de tijd ik kon spenderen met Carter was echt een geschenk.”