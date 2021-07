‘Paris Hilton is in verwachting van haar eerste kindje’

CelebritiesParis Hilton (40) zou in verwachting zijn van haar eerste kindje. Dat meldt Page Six. De voormalige realityster en zangeres heeft het nieuws over de zwangerschap wel nog niet zelf bevestigd.

Hilton en haar verloofde Carter Reum spraken eerder al openhartig over hun kinderwens. De blondine onthulde in januari dat ze IVF-behandelingen had ondergaan om zwanger te raken. “Ik heb er heel veel zin in om de volgende fase van mijn leven in te gaan, en eens echt een leven te hebben”, liet ze toen weten. Daarnaast hebben Paris en Carter het ook al uitvoerig gehad over mogelijke babynamen.

De kinderwens van het koppel wordt volgens Page Six nu dus hopelijk werkelijkheid. Via een bron heeft de Amerikaanse website vernomen dat Hilton in verwachting is van haar eerste kindje. Meer details zijn er momenteel niet. De woordvoerder van Paris Hilton weigerde wel om te reageren op het nieuws en ook de woordvoerder van Carter Reum reageerde niet op de vraag van Page Six.

Instagram official

Het stel maakte begin dit jaar bekend verloofd te zijn. “Als je je zielsverwant gevonden hebt, dan weet je het niet alleen. Dat voel je gewoon”, schreef Hilton destijds op haar sociale media. Op de foto’s die bij het tekstje horen, waren de twee bovendien al zoenend te zien.

Paris en Carter werden in januari 2020 voor een eerste keer samen gespot en dat op de afterparty van de Golden Globes. Enkele maanden later, in april 2020, kondigde Hilton op Instagram aan dat ze een relatie hadden. In het verleden had de voormalige realityster nog een relatie met Jason Shaw, Paris Latsis en Chris Zylka.

