Paris Hilton heeft Sarah Silverman eindelijk vergeven voor haar gemene uitspraken: “Het is nooit te laat om je excuses aan te bieden”

CelebritiesParis Hilton (40) en Sarah Silverman (50) zijn niet bepaald beste vriendinnen. Silverman maakte in 2007 tijdens de MTV Movie Awards een mopje over de gevangenisstraf van de realityster, maar dertien jaar later heeft comédienne eindelijk haar excuses aangeboden. En het lijkt erop dat ook Paris klaar is om de strijdbijl te begraven.

De dag na de MTV Movie Awards van 2007 werd Paris Hilton in de gevangenis verwacht. De realityster had namelijk de voorwaarden van haar proeftijd geschonden. Eind februari werd ze aangehouden toen ze zonder lichten en te snel reed over Sunset Boulevard. Alleen was het rijbewijs van de realityster al ingetrokken wegens rijden onder invloed. Gevolg? De auto van Hilton werd in beslag genomen en vervolgens moest ze 45 dagen de cel in. Wegens goed gedrag besloten de autoriteiten de helft van haar straf bij voorbaat kwijt te schelden. Na 23 dagen achter de tralies van een speciale afdeling in de gevangenis, bestemd voor politieofficieren, overheidsdienaren, beroemdheden en andere vips, kwam ze vrij.

Sarah Silverman had destijds een grap gemaakt over het feit dat Paris richting de gevangenis moest, maar ondertussen heeft de comédienne haar excuses aangeboden. Haar verontschuldigingen komen er nadat Paris Hilton samen met haar zus Nicky aan het praten was over het voorval tijdens een aflevering van Paris’ podcast. “Wat ze gedaan heeft was ontzettend degoutant, wreed en gemeen”, aldus de realityster. Ook haar zus Nicky deed haar duit in het zakje. “Vandaag zou zoiets nooit gebeuren.”

Iets waar Silverman het duidelijk mee eens is, want in een aflevering van haar eigen podcast vertelde ze dat ze de grap in kwestie nooit gemaakt zou hebben anno 2021. Verder gaf ze nog mee dat ze ooit een brief aan Paris Hilton had geschreven om haar te excuseren, maar dat ze nooit respons gekregen heeft.

Schone lei

Ondertussen heeft de comédienne wel reactie gekregen van de blondine, want Paris heeft de podcast van Sarah Silverman duidelijk beluisterd. “Ze was ontzettend oprecht en lief. Haar woorden hebben mij echt geraakt en ik ben er ook emotioneel van geworden. Ik hoorde echt dat ze het meende”, aldus Paris Hilton. De realityster is bovendien klaar om het verleden achter zich te laten. “Het is voor iedereen moeilijk om zijn of haar excuses aan te bieden, dus dit betekent echt veel voor mij. Bedankt. Ik apprecieer oprecht dat je dit gedaan hebt.”

Paris Hilton gaf zelfs nog toe dat ze voor de gebeurtenissen van de MTV Movie Awards een grote fan was van Silver. “Ze was ontzettend grappig, maar niet wanneer ze andere mensen aan het uitlachen was. “Maar het is nooit te laat om je excuses aan te bieden. We kunnen met een schone lei verder”, besluit Paris.

