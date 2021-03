Paris Hilton haalt slag thuis: wetgeving rond omstreden kostscholen wordt aangepast

Celebrities Huwelijks­ge­luk met vierde vrouw en reboot van succes­reeks ‘Frasier’: na jaren miserie heeft Kelsey Grammer zijn leven eindelijk op orde

27 februari “Mijn grootvader heeft me ooit verteld dat onze familie vervloekt is." Wie de familiegeschiedenis van acteur Kelsey Grammer (66) erop naslaat, kan niet anders dan concluderen dat de man misschien gelijk had. Met vier gewelddadige doden in de familie (waarvan twee moorden), drie echtscheidingen en een gevecht tegen drank en drugs, lijkt vooral het donkere te overheersen in het leven van Grammer. Al is er ook een behoorlijk lichtpunt: succesreeks ‘Frasier’, waarin hij de hoofdrol speelt, is aan een revival toe.