Paris Hilton getuigt tegen kostschool: “Ik droom al 20 jaar dat ik naakt word gefouilleerd”

CelebritiesParis Hilton (39) heeft maandag in een rechtbank in de staat Utah een getuigenis afgelegd over haar ervaringen op haar oude kostschool, de Provo Canyon School. In de YouTube-docu ‘This Is Paris’ onthulde de realityster vorig jaar dat ze in haar jaren op de school voor moeilijk opvoedbare tieners werd geslagen, gewurgd en opgesloten. Na de uitzending van het programma deelden meer oud-leerlingen, onder wie Kat von D (38), hun verhaal over misbruik op de school.

Paris was maandag één van de drie getuigen die spraken op verzoek van een senator in de staat, die wil dat de regels voor scholen als Provo worden aangescherpt. “Mijn naam is Paris Hilton. Ik spreek vandaag namens de honderdduizenden kinderen die op dit moment in kostscholen over het hele land verblijven”, begon ze haar getuigenis volgens People.

Paris werd op haar zestiende door haar ouders naar het internaat gestuurd, maar daar ging het al snel mis. De realityster sprak onder meer over de gevolgen van de slechte behandeling die ze kreeg op de school. “Al twintig jaar heb ik steeds dezelfde nachtmerrie waarin ik midden in de nacht word gekidnapt door twee vreemden, naakt word gefouilleerd en in een instituut word opgesloten. Ik zou willen dat deze nare nachtmerrie slechts een droom was, maar dat is het niet.”

Lees verder onder de foto

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mensonterend

Paris vertelde dat ze op de school werd afgesloten van de buitenwereld en niet als mens werd behandeld. “Zonder ooit een diagnose te krijgen, werd ik gedwongen medicijnen te slikken waardoor ik me verdoofd en uitgeput voelde. Ik heb elf maanden lang geen frisse lucht gehad. Er was geen privacy: als ik de wc gebruikte of douchte, werd ik in de gaten gehouden. Ik was zestien jaar, een kind, en voelde hun ogen de hele tijd op mijn naakte lichaam gericht staan. Ik was een kind en werd elke dag weer mensonterend behandeld.”

Eind vorig jaar kwam Paris naar buiten met haar verhaal. Ze vertelde toen al over enkele zaken die in het verleden gebeurden. “Ook de docenten zeiden vreselijke dingen. Ze gaven me constant een slecht gevoel over mezelf en pestten me. Ik denk dat het hun doel was om ons te breken. En ze mishandelden ons fysiek, sloegen en wurgden ons. Ze wilden de kinderen angst inboezemen, zodat we te bang zouden zijn om ongehoorzaam te zijn. Ik had elke dag paniekaanvallen en moest huilen”, zei Hilton toen. “Ik voelde me zo ellendig. Ik voelde me een gevangene en ik haatte het leven.”

Paris vond het belangrijk om open te zijn over haar ervaringen. “Ik heb mijn waarheid zo lang begraven. Maar ik ben trots op de sterke vrouw die ik ben geworden. Mensen denken misschien dat alles in mijn leven gemakkelijk voor me is geworden, maar ik wil de wereld laten zien wie ik werkelijk ben.”

Gelukkig gaat het Paris Hilton privé wél allemaal voor de wind. Ze is ondertussen één jaar samen met Carter Reum en zijn een IVF-traject gestart. Zo hoopt de reality-ster op een tweeling.

Lees ook