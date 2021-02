Paris Hilton en vriend Carter Reum schitteren samen in nieuwe videoclip: “Eindelijk heeft het woord liefde een betekenis”

Celebrities Robin Thicke was doodonge­luk­kig tijdens succes van ‘Blurred Lines’: “Ik dronk elke dag een paar flesjes vodka”

12 februari “Ik ben nooit eerder zo gelukkig geweest als nu.” Dat vertelt Robin Thicke (43) in magazine People naar aanleiding van de release van ‘On Earth, And In Heaven’, zijn eerste plaat in zeven jaar. Dat was ooit anders, want toen de zanger in 2013 de monsterhit ‘Blurred Lines’ scoorde, zat hij naar eigen zeggen heel slecht in z’n vel. “De roem was me naar het hoofd gestegen.”