Paris Hilton en Lindsay Lohan hebben de strijdbijl officieel begraven: “We zijn geen tieners meer”

CelebritiesParis Hilton (40) en Lindsay Lohan (35) hadden het jarenlang met elkaar aan de stok, maar ondertussen hebben de twee geen problemen meer met elkaar. Dat maakte de hotelerfgename zelf bekend tijdens ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’. “Wij zijn volwassen geworden.”

“Ik ben net getrouwd. Zij is net verloofd”, legde Paris Hilton verder uit. “We zijn geen tieners meer. Het was allemaal ontzettend kinderachtig, maar ondertussen is alles oké tussen ons.” De hotelerfgename onthulde zelfs dat ze de ‘Mean Girls’-actrice een berichtje gestuurd heeft toen ze hoorde dat ze verloofd was. “Tijdens mijn huwelijksreis heb ik gezien dat ze verloofd was. Vervolgens heb ik haar proficiat gewenst en dat heeft het ijs gebroken.”

In december 2021 had Paris Hilton het ook al over haar band met Lindsay Lohan in een aflevering van haar podcast ‘This is Paris’. “We hebben in het verleden onze meningsverschillen gehad, maar ik wil gewoon zeggen dat ik oprecht blij voor haar ben.”

Jarenlange vete

De twee kregen het met elkaar aan de stok in 2006 toen Brandon Davis een gemene opmerking maakte over Lohan. “Wie wil er met haar nu seks hebben?”, klonk het toen. Paris Hilton, die aanwezig was toen Davis de opmerking maakte, zou er op haar beurt om gelachen hebben. In de jaren die volgden, haalden de twee dames regelmatig naar elkaar uit. Paris Hilton noemde de ‘Mean Girls’-actrice in 2019 zelfs nog “stom” en “gênant”.

Een uitspraak waar ze wel al snel spijt van kreeg. Op SiriusXM zei de hotelerfgename er het volgende over. “Ik wist niet wat ik moest zeggen en nu voel ik me er slecht over.” Voor Lindsay Lohan kwam alle spijt destijds wel te laat. “Het is duidelijk dat Paris zich relevant wil voelen. Een wanhopige poging om aandacht te krijgen.”

