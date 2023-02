Paris Hilton dacht jarenlang dat ze aseksueel was: “Seks maakte me doodsbang”

“Ik stond bekend als een sekssymbool. Maar alles wat te maken had met seks, maakte me doodsbang”, vertelde Hilton openhartig. “Ik noemde mezelf de “kussende bandiet” omdat ik alleen maar graag zoende. Veel van mijn relaties zijn daardoor mislukt.” Dat ze zichzelf jarenlang beschouwde als aseksueel heeft volgens haar te maken met haar “ronduit verschrikkelijke seksuele ervaringen”. Zo werd ze als tiener seksueel misbruikt door een mannelijke leerkracht op de middelbare school. In 2004 werd er dan weer een sekstape van haar uitgelekt. Maar toen ze Carter Reum leerde kennen, veranderde alles. De ster voelde zich meteen comfortabel bij hem. Hilton vertrouwde hem en ze stelde haar opnieuw open voor seksuele ervaringen. “Toen besefte ik dat ik niet aseksueel ben”, verklaarde ze. “Ik vind het leuk om in bed te duiken met mijn man. (lacht)”

© Getty Images for The Recording A

Hilton en Reum vormen een koppel sinds 2019. Ze werden halsoverkop verliefd, gingen samenwonen tijdens de pandemie en stapten in het huwelijksbootje in november 2021. “Na alles wat ik heb meegemaakt heb ik eindelijk gekregen wat ik verdien. Iemand die ik kan vertrouwen en waarmee ik mijn leven kan opbouwen”, aldus de ster. Begin dit jaar verwelkomden het koppel hun eerste kindje. Een zoon, die ter wereld kwam met behulp van een draagmoeder. “Het is altijd al mijn droom geweest om moeder te worden en ik ben zo blij dat Carter en ik elkaar gevonden hebben”, zei Hilton daarover. Haar nieuwe rol als moeder zorgt er dan ook voor dat ze het rustiger aan doet. De zakenvrouw is niet meer zo gefocust op het opbouwen van haar imperium. “Ik ben meer geïnteresseerd in baby’s, dan in geld.”