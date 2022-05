Paris Hilton bezoekt Witte Huis om te lobbyen voor wetgeving over kindermisbruik

Film Tom Cruise zit niet verlegen om stunt: ‘Top Gun’-ac­teur met helikopter naar première nieuwe film

Tom Cruise (59) kwam per helikopter aan op de wereldpremière van zijn nieuwe film ‘Top Gun: Maverick’ in het USS Midway Museum in San Diego, waar fotografen, pers en fans hem stonden op te wachten. Cruise kruipt na 36 jaar weer in de huid van Pete ‘Maverick’ Mitchell, het personage waarmee hij in 1986 wereldberoemd werd door de film ‘Top Gun’. Hoewel Cruise erom bekendstaat al zijn stunts zelf te willen doen, zat hij dit keer niet achter de stuurknuppel van de helikopter.

5 mei