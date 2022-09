Paris Hilton belooft grote beloning aan vinder van haar hondje Diamond Baby

CELEBRITIES Timothée Chalamet schrijft geschiede­nis als eerste man in zijn eentje op de Britse cover van ‘Vogue’

Voor het eerst in 106 jaar siert er een man op de cover van het Britse modeblad ‘Vogue’. De primeur gaat naar acteur en stijlicoon Timothée Chalamet (26), die onder meer bekend is van de film ‘Call me by your name’. “Ik vind het buitengewoon, raar en vooral een eer om de eerste man op de ‘Vogue’-cover te zijn”, klinkt het bij Chalamet.

16 september