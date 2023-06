Paramore-ster Hayley Williams geeft politieke waarschuwing aan fans: “Stem je op Ron DeSantis, dan ben je dood voor mij”

Celebrities ‘Little Mer­maid’-ster Melissa McCarthy kan dochters maar niet loslaten: “Die qualityti­me is zó belangrijk”

Al 25 jaar lang is Melissa McCarthy (52) te zien op het witte doek. Vaak in komische films, maar nu heeft de actrice eindelijk haar ultieme droomrol beet: zeeheks Ursula in ‘The Little Mermaid’. En dat terwijl Melissa in het echte leven zo’n liefdevolle (en vooral heel bezorgde) mama is voor haar dochters Georgette (13) en Vivian (15). “Volgens mijn echtgenoot Ben moeten ze het zelf maar uitzoeken, maar ik wil hen helpen.”