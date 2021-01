Pamela Anderson voor de vijfde keer getrouwd

CelebritiesPamela Anderson (53) is voor de vijfde keer in het huwelijksbootje gestapt. De voormalig Baywatch-actrice heeft op kerstavond het jawoord gegeven aan haar bodyguard Dan Hayhurst, vertelt ze woensdag in de Daily Mail.

Het koppel trouwde op kerstavond op Pamela’s landgoed op Vancouver Island, dat ze 25 jaar geleden van haar grootouders kocht. Er waren geen vrienden en familie aanwezig. “We verkiezen om gewoon met ons twee te zijn”, vertelde Pamela daarover. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet genoten heeft van de ceremonie. “Ik ben zo verliefd", klonk het dromerig. “We trouwden met de zegen van onze families. Iedereen die we kennen is blij voor ons. Ik trouwde op het landgoed dat ik 25 jaar geleden van mijn grootouders kocht. Dit is waar mijn ouders trouwden, en zij zijn nog steeds samen. Het lijkt alsof de cirkel rond is nu."

Regenlaarzen

Pamela koos voor een blauwe jurk en crèmekleurige top. Daaronder droeg ze regenlaarzen. “Dat is het Canadese meisje in mij”, lachte ze. Over een huwelijksreis denken Pamela en haar echtgenoot nog niet na: “Elke dag is onze huwelijksreis", glimlachte Pamela.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pamela leerde Dan een jaar geleden kennen, vlak voor de eerste lockdown. Naast bodyguard spelen, helpt de man haar ook met de renovaties op haar landgoed. “Dit jaar samen voelt als zeven jaar samen. Als een soort hondenjaren", merkte Pamela op. “Ik ben precies waar ik moet zijn: in de armen van een man die oprecht van me houdt.”

Lovend

De vrienden van de actrice zijn erg lovend over haar nieuwe echtgenoot. “Pamela werd verliefd op de boy next door", klinkt het. “Dit is met wie ze geëindigd zou zijn als ze Vancouver Island (voor haar carrière, red.) nooit had verlaten. Het bewijst dat ze nog steeds hetzelfde kleine meisje is die hier haar hele leven woonde. Het lijkt of alles wat in tussentijd gebeurd is, een droom was. Dan en Pamela hebben allebei een groot hart. Dan trouwde met het meisje van z'n droom en is zo trots op wat Pamela heeft verwezenlijkt. Hij steunt alles wat ze doet."

Afhankelijk van hoe je telt, is dit Pamela’s vijfde of zesde huwelijk. Eerst stapte ze in het huwelijksbootje met Tommy Lee, met wie ze twee zonen heeft. In 2006 trouwde ze dan met Kid Rock. Vervolgens stapte ze twee keer in het huwelijksbootje met Rick Solomon - in 2007 en 2013. En in januari 2020 trouwde ze nog met Jon Peters, maar dat huwelijk was volgens Pamela niet geldig en telt dus eigenlijk niet mee.

LEES OOK: