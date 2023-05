Pamela Anderson schittert zonder make-up in nieuwe campagnebeelden van eigen badkledinglijn

Celebrities KIJK. Dutjes én bellen met mama: Angèle geeft blik achter de schermen van haar eerste Met Gala

Angèle (27) liep maandag voor het eerst op de rode loper van het prestigieuze Met Gala in New York. In bovenstaande video die ze op haar sociale media plaatste, toont de Belgische zangeres hoe ze zich daarop voorbereidde. Ze droeg een zwarte jurk van het modehuis Chanel, waarvan ze het gezicht is. Haar look is geïnspireerd op een look uit een show van wijlen Karl Lagerfeld.