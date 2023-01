Pamela Anderson over onthullende Netlixdocu en memoires: “Ik had geen idee hoeveel woede ik vanbinnen had”

CELEBRITIESPamela Anderson (55) is klaar om haar verhaal in haar eigen woorden met de wereld te delen. Dat doet ze op 31 januari in de onthullende Netflixdocu ‘Pamela, a love story’ en memoires ‘Love, Pamela’. In een interview met ‘People’ doet de ‘Baywatch’-actrice het proces uit de doeken. “Het is therapeutisch geweest. Niet alleen voor mij, maar ook voor mensen om me heen.”

KIJK. De onthullende eerste trailer van ‘Pamela, a love story’

“Er zijn veel verhalen over mijn leven geschreven, maar je kent pas echt iemand als je het volledige verhaal hebt gehoord”, vertelt Anderson over haar aankomende Netflixdocu en memoires. In februari 2022 kregen we al een (fictief) inkijkje in het huwelijk van Pamela Anderson en haar toenmalige man Tommy Lee in de serie ‘Pam & Tommy’. De Disney+-reeks vertelt het verhaal van over hun beruchte sekstape die uit hun huis gestolen was door de misnoegde elektricien, Randy Gauthier. Maar de ‘Baywatch’-actrice wilde niets te maken hebben met de Disney+-reeks. Op de herhaaldelijke vragen van de producenten reageerde ze dan ook niet.

Nu neemt ze het heft in eigen handen, dankzij haar twee zonen.“Mijn zonen Brandon (26) en Dylan (25) hebben me aangemoedigd om mijn verhaal te vertellen”, geeft Anderson toe aan ‘People’. “Toch heb ik een beetje schrik om mijn waarheid te delen met de wereld. Het is dan ook een therapeutisch jaar geweest. Het voelt alsof ik mijn hele leven opnieuw heb afgespeeld. Van mijn eerste herinnering tot mijn laatste”, onthult ze. Het reflectieproces zorgde dan ook voor intense emoties. “Ik had geen idee hoeveel woede ik vanbinnen had. Het proces was zeer therapeutisch. Niet alleen voor mij, maar ook voor mensen om me heen. Zoals mijn moeder. Het is een genezingsproces geweest en ik ben zo blij om het te delen met de wereld. Ik kan alleen maar hopen dat mensen inspiratie halen uit mijn verhaal”, aldus Anderson.

Zelf geschreven

Anderson schreef haar memoires ‘Love, Pamela' volledig zelf. “Ik ben er echt trots op. Ik had geen ghostwriter. Ik heb elk woord zelf geschreven”, klinkt het. “Mijn zonen waren heel enthousiast over het boek. Maar eerst zeiden ze: “Mama, je hebt hulp nodig om dit te schrijven.” En ik zei: “Nee, ik kan dit zelf.”” En met succes. “Ze waren geschokt dat ik dit voor elkaar had gekregen”, glundert Anderson. ‘Love, Pamela’ vertelt het verhaal van “een meisje uit een kleine stad die verhuisde naar Los Angeles en wilde avonturen meemaakte.” “Het is een authentiek verslag over mijn leven”, voegt ze eraan toe.

Geen dame in nood

En dat is volgens haar ook het geval bij de onthullende Netflixdocu. ‘Pamela, a love story’ volgt haar professionele leven en zal ook dieper ingaan op haar privéleven als moeder en activist. Ook doet ze haar boekje open over de gelekte sekstape met haar ex-man Tommy Lee. “Ik moest een carrière opbouwen met de puzzelstukjes die nog overbleven, maar ik ben geen dame in nood die gered moet worden”, klinkt het in de documentaire. “Ik heb al gekke situaties meegemaakt, maar ik heb ze al allemaal overleefd”, gaat ze verder. In de film zullen ook nooit eerder vertoonde archiefbeelden en materiaal uit haar persoonlijke dagboeken te zien zijn. Regisseur Ryan White kreeg carte blanche wat betreft het gebruik van videobeelden.

‘Pamela, a love story’ is vanaf 31 januari te zien op Netflix. ‘Love, Pamela' is te lezen vanaf 31 januari.

