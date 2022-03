Pamela Anderson maakt volgende maand haar opwachting op Broadway

Celebrities Comedyle­gen­de Jerry Lewis beschul­digd van seksueel misbruik

Jerry Lewis, de Amerikaanse komiek die in 2017 op 91-jarige leeftijd overleed, is beschuldigd van seksueel misbruik en intimidatie door twee actrices met wie hij samenwerkte. Karen Sharpe (87) en Hope Holiday (91) doen die onthullingen in ‘The Dark Side of a Hollywood Icon’, een nieuwe documentaire door Vanity Fair over de schandalen en verhalen in Hollywood.

28 februari