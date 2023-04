Pamela Anderson lanceert eigen badkledinglijn (waarin een rood badpak niet mag ontbreken)

Celebrities Fan vraagt Lizzo om ontwerp voor nieuwe tattoo... op achterwerk: “Nu kan je tegen iedereen zeggen: ‘Kiss my motherfuc­king ass, bitch!’”

Een fan beleeft de avond van haar leven tijdens het optreden van Lizzo in Lexington. Ze trekt meteen de zangeres haar aandacht met een bord waarop staat “Lizzo, teken mijn volgende tattoo hier”. En zo gevraagd, zo gedaan, want niet veel later staat Lizzo op het podium met het bord en smeert ze haar lippen in met felrode lippenstift. Al moet Lizzo toch eerst even navragen wáár de tattoo exact zal komen. “Ik denk dat de enige plaats waar je een tattoo van Lizzo moet zetten ... op je achterwerk is!”, aldus de fan.