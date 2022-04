Pamela Anderson keert terug naar de spotlights na tumultueus leven: “Pokerschuld betaald met seksuele gunsten”

CelebritiesZe had de showbizz voorgoed afgezworen en had zich teruggetrokken op haar boerderij in Canada, maar een gebroken huwelijk doet Pamela Anderson (54) nu schijnbaar toch van koers veranderen. De ‘Baywatch’-babe van weleer is helemaal terug: met een serie over haar wereldberoemde sekstape, een aankomende Netflix-docu én een musicaldebuut op Broadway. Het sekssymbool vat daarmee een zoveelste hoofdstuk aan in haar tumultueuze leven. “In de #MeToo-beweging lijkt ze de uitzondering op de regel.”