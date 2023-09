Pamela Anderson is van plan haar hele kledingcollectie te verkopen, inclusief iconische ‘Baywatch’-badpak

celebritiesPamela Anderson (56) is klaar voor een nieuw hoofdstuk en wil daarom ruimte maken in haar kledingkast voor een collectie nieuwe stukken. Ze is van plan om al haar oude kleren te verkopen. En dan bedoelt Anderson echt álles, ook het bekende rode badpak dat ze droeg in de hitserie ‘Baywatch’.

Wie het rode badpak te pakken wil krijgen, houdt best haar website in de gaten. Daar zal Pamela binnenkort haar oude kleding verkopen, onthult ze aan ‘People Magazine’ tijdens een evenement van Pandora op New York Fashion Week. “Ik hou niet van verspilling”, zegt Anderson. “Het is beter om mijn geest leeg te maken, mijn kast op te ruimen. Ruimte maken voor dit nieuwe leven. Ik kan niet wachten om anderen van deze stukken te zien genieten.”

“Mijn stijl is in de loop der jaren ongetwijfeld veranderd en het geeft me een kick om te denken dat anderen er net zo blij mee zullen zijn als ik”, gaat ze verder. “Er is geen reden om eraan vast te houden. Deze herinneringen zijn gemaakt om te delen.”

Wie een van Pamela’s kledingstukken wil kopen, houdt best haar website in de gaten. Daar zal Pamela haar kledingarchieven binnenkort aanbieden, zegt ze. Op de vraag of ze ook haar rode ‘Baywatch’-badpak zal verkopen, antwoordde ze “álles”.