Pamela Anderson draagt voortaan geen make-up meer: “Voelt als een bevrijding”

Celebrities Pamela Anderson schittert zonder make-up in nieuwe campagne­beel­den van eigen badkleding­lijn

Wie aan Pamela Anderson (55) denkt, denkt meteen aan haar typerende rode badpak in ‘Baywatch’. En daar speelt de Amerikaanse actrice nu erg slim op in. Ze sloeg met Frankies Bikinis de handen in elkaar en brengt een eigen badkledinglijn uit, die vanaf nu verkrijgbaar is. “Het wachten is voorbij!", klinkt het op Instagram. Ze straalt in de nieuw gedeelde campagnebeelden.