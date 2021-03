Pamela Anderson (53) wil opnieuw moeder worden

Het zesde huwelijk

Pamela - die in juli 54 jaar wordt - heeft al twee volwassen zonen; Brandon (24) en Dylan (23) uit haar huwelijk met rockster Tommy Lee. Ze mag dan wel naam gemaakt hebben als actrice, waarschijnlijk is Pamela nog veel beroemder om haar aantal huwelijken. Ze stapt namelijk al vijf (of zes) keer in het huwelijksbootje, afhankelijk van hoe je telt. Haar eerste huwelijk was met de vader van haar kinderen, Tommy Lee. In 2006 trouwde ze met Kid Rock en vervolgens stapte ze twee keer in het huwelijksbootje met Rick Salomon: in 2007 en 2014. Na een pauze van zes jaar trouwde Pamela in januari 2020 met Jon Peters, maar dat twaalf dagen durende huwelijk was volgens Pamela niet geldig en telt dus eigenlijk niet mee.